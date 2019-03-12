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Пензенским учителям предложили провести уроки о сохранении морей России

10:08 | 12.03.2019 | Образование

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Пенза, 12 марта 2019. PenzaNews. Представители движения «ЭКА» предложили учителям школ Пензенской области провести для учащихся интерактивный экологический урок на тему «Моря России».

Пензенским учителям предложили провести уроки о сохранении морей России. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Необходимые материалы можно бесплатно скачать, зарегистрировавшись на сайте экоурока.

Разработано два комплекта файлов — для младших, средних и старших классов, каждый из которых включает в себя методическое пособие, видеогид для подготовки занятия, анимированную презентацию, набор материалов для игровых заданий и макет памятки с полезными советами.

Индивидуальное занятие могут также провести родители и волонтеры.

В ходе урока школьники познакомятся с морскими обитателями, узнают об их взаимосвязи и значимости, а также получат представление о том, каким образом Мировой океан служит потребностям всех живых существ на планете. Кроме того, они рассмотрят примеры воздействия человека на водную среду и его последствия.

После проведения урока все учителя, направившие отзыв с фотографиями о проведенном занятии, получат диплом участника общероссийского проекта и благодарственное письмо в адрес школы.

Проект реализуется Всемирным фондом дикой природы в партнерстве с движением «ЭКА» с использованием президентского гранта на развитие гражданского общества.

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