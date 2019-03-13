В Пензе стартовал финал педагогического конкурса «Сердце отдаю детям» Образование

Пенза, 13 марта 2019. PenzaNews. Десять педагогов дополнительного образования вступили в борьбу за звание лучшего в финале областного конкурса «Сердце отдаю детям», который стартовал в детской школы искусств имени Ю.Е. Яничкина в Пензе в среду, 13 марта.

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На церемонию открытия были приглашены ветераны дополнительного образования Надежда Соболева, Галина Виницкая, Любовь Блиничкина, Галина Брагина, Людмила Фролова и Галина Фролова.

Кроме того, почетным гостем стала абсолютный победитель всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям», руководитель очно-заочной школы любителей словесности «Муза» пензенского областного центра развития творчества детей и юношества Алена Жукова, которая вошла в состав жюри.

Обращаясь к собравшимся, министр образования Пензенской области Александр Воронков назвал дополнительное образование важной составляющей системы, позволяющей сформировать гармоничную личность, раскрыть таланты ребенка и помочь ему с выбором профессии.

Затем на сцену были приглашены участники заочного этапа регионального конкурса, которым вручили сертификаты, подтверждающие их статус.

После этого Алена Жукова поделилась с коллегами своими впечатлениями от прошлогоднего конкурса. По ее словам, после оглашения результатов в Оренбурге она испытывала не эйфорию, а тихую радость и удовлетворение от работы.

«Для меня конкурс — это не испытание, не борьба, не соревнование. Это ступенька на пути к профессиональному росту, это возможность саморазвития, самосовершенствования, приобретения нового опыта, возможность поделиться тем, что я умею делать хорошо», — пояснила она.

Алена Жукова пожелала конкурсантам вдохновения, творчества и новых идей.

После этого началось одно из испытаний финала — конкурс самопрезентаций «Мое педагогическое кредо».

По итогам жеребьевки первой выступила педагог дополнительного образования детской школы искусств Тамалинского района, руководитель хореографических коллективов «Фасолька» и «Икс-версия» Оксана Бешнова. Она прочла стихотворение и рассказала о том, почему выбрала свою профессию.

Затем самопрезентацию провели остальные участники финала — Оксана Бешнова, Юлия Гебель, Рипсимэ Русина, Игорь Кульгаев, Виктор Гаганов, Валентин Данилушкин, Павел Немков, Дмитрий Запорожец, Илья Мордовин и Павел Скубашевский.