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Более 80 пензенских школьников стали участниками олимпиады в память о Загоскине

09:26 | 26.03.2019 | Образование

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Пенза, 26 марта 2019. PenzaNews. 81 учащийся школ Пензы, Заречного, Городищенского, Башмаковского, Бессоновского, Каменского и Пензенского районов стал участником областной географо-краеведческой олимпиады, посвященной памяти морского офицера, исследователя Русской Америки Лаврентия Загоскина, которая состоялась в рамках просветительского проекта «Возвращение к родным берегам – 2» на базе школы №59 в минувший понедельник, 25 марта.

Более 80 пензенских школьников стали участниками олимпиады в память о Загоскине

Фото: пресс-служба реготделения РГО, Наталья Филатова

Ученики 8–11 классов отвечали на вопросы по географии и краеведению. Среди них были задания, посвященные 80-летию Пензенской области, 30-летию природного заповедника «Приволжская лесостепь», 40-летию «Сурского гидроузла» и 211-летию со дня рождения Лаврентия Загоскина.

По мнению учителя географии школы №59, члена совета пензенского областного отделения Русского географического общества Натальи Филатовой, главной целью олимпиады является привитие любви к родному краю.

«Любовь возможно привить только через развитие знаний о родном крае. То есть ребята прежде, чем участвовать в олимпиаде, должны много что прочитать, много что узнать о нашем родном крае, а потом свои знания показать», — отметила она.

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Как сообщает пресс-служба регионального отделения РГО, победителями, призерами и лауреатами стали учащиеся школы села Кикино Каменского района, Башмаково, 13 школ Пензы и гимназии №216 Заречного.

Вручение дипломов победителям и призерам состоится 5 апреля в музее русских экспедиций.

Областная географо-краеведческая олимпиада, посвященная памяти морского офицера, исследователя Русской Америки Лаврентия Загоскина проведена в пятый раз.

Ее организаторами стали пензенское областное отделение Русского географического общества, фонд научно-технического развития, Пензенский государственный университет, объединение государственных литературно-мемориальных музеев и средняя школа №59. Олимпиада проводится при поддержке министерства образования Пензенской области и регионального Минкультуры.

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