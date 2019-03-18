Пензенские студенты представили доклады о наследии Лаврентия Загоскина Общество

Пенза, 18 марта 2019. PenzaNews. Студенты кафедры «Правоохранительная деятельность» многопрофильного колледжа Пензенского государственного университета провели круглый стол, на котором представили итоги самостоятельного изучения наследия морского офицера, уроженца региона Лаврентия Загоскина.

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Как пояснил помощник председателя пензенского областного отделения Русского географического общества (РГО) Сергей Далецкий, научные изыскания стали продолжением «Загоскинских уроков» в рамках просветительского проекта «Возвращение к родным берегам».

«Я сразу предложил студентам трех групп самостоятельно провести исследования наиболее интересных и малоизученных периодов жизни мореплавателя, с точки зрения молодых людей», — сказал он.

Сергей Далецкий уточнил, что доклады по итогам исследований подготовили 18 человек, которые собрали информацию о первопроходце из различных источников.

Как сообщает пресс-служба реготделения РГО, организаторы круглого стола отметили качество проведенной студентами работы. Высокую оценку получили доклады Валерии Турсуновой, Ангелины Юртаевой, Инги Будеркиной, Екатерины Шурыгиной, Кристины Анисимовой и Алены Струевой.

Участники круглого стола также обсудили предложения об увековечивании памяти заслуженных земляков на их малой родине.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в конце 2017 года стартовал проект «Возвращение к родным берегам», посвященный 210-летию со дня рождения мореплавателя Лаврентия Загоскина. В его рамках были проведены так называемые «Загоскинские уроки» в школах, выполнена объемная исследовательская работа в Пензенской, Рязанской областях и Санкт-Петербурге, организованы выставки и другие мероприятия, а также установлен бюст путешественника вблизи музея народного творчества в Пензе.

В декабре 2018 года началась реализация второй части проекта «Возвращение к родным берегам». Она предусматривает сбор информации о малоизученных фактах из жизни Лаврентия Загоскина, исследовательскую работу в его родном селе Николаевка, а также открытие там памятника.

Работа по увековечению памяти морского офицера проводится реготделением РГО при поддержке Фонда президентских грантов.