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Родители пензенских школьников обсудили, как найти общий язык с детьми

10:29 | 31.03.2019 | Образование

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Пенза, 31 марта 2019. PenzaNews. Представители всех районов Пензенской области приняли участие в родительском собрании на тему «Это наши дети. Мы за них в ответе», прошедшем в школе имени М.Ю. Лермонтова в микрорайоне «Город Спутник» в минувшую субботу, 30 марта.

Родители пензенских школьников обсудили, как найти общий язык с детьми. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Обращаясь к собравшимся, заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов призвал использовать лучшие педагогические практики, имеющиеся на сегодняшний день.

«Наша задача — найти то позитивное, положительное, что поможет нашим детям, и развивать это. Наши дети сейчас столкнулись с проблемой двойной реальности. С одной стороны, они общаются с нами, с другой — мы не знаем, что они пишут друг другу и на каком языке разговаривают. Поэтому если сегодня мы выработаем положительные решения в этом вопросе, это будет очень хорошо», — сказал он.

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В свою очередь уполномоченный по правам ребенка в Пензенской области Елена Столярова обратила внимание на то, что родители должны сделать все возможное, чтобы защитить своих детей и сделать их счастливыми.

Как отметила первый заместитель министра образования региона Лилия Чащина, главными институтами воспитания являются семья и школа.

«Наша задача — выстроить эффективную систему взаимодействия, взаимоотношения в решении проблем наших детей», — пояснила она.

После этого Лилия Чащина вручила благодарности министерства активным представителям родительской общественности. В их числе — Нина Гимадулина, Ирина Ермакова, Алексей Савчиков, Ирина Страхова и Виталий Шильнов.

Затем собрание продолжилось работой нескольких тематических площадок.

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