Последний звонок прозвенит в пензенских школах 23 мая, выпускные пройдут 21 июня Образование

Пенза, 5 апреля 2019. PenzaNews. Праздник «Последний звонок» пройдет в школах Пензенской области 23 мая, а выпускные состоятся 21 июня. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального министерства образования.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В ведомстве пояснили, что первая дата выбрана с учетом предстоящих испытаний.

«Первый экзамен итоговой аттестации выпускников 9 классов пройдет 24 мая. Они будут сдавать иностранный язык», — уточнили в министерстве.

В пресс-службе напомнили, что выпускные 21 июня традиционно рекомендуется провести в стенах школы.

«Бал медалистов пройдет 19 июня. На нем будут чествовать лучших выпускников», — добавили в министерстве образования.

В 2019 году обучение в основной школе в Пензенской области завершат 11 тыс. 400 девятиклассников.

5,5 тыс. молодых людей закончат 11 класс.