В областном этапе конкурса «Учитель года» примут участие 11 пензенских педагогов Образование

Пенза, 8 апреля 2019. PenzaNews. Члены жюри конкурса педагогических работников Пензенской области «Учитель года» утвердили 11 участников очного тура по итогам экспертизы материалов, представленных на заочный этап.

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В число финалистов вошли три учителя русского языка и литературы — Татьяна Панина из городищенской школы, Мария Фадина из гимназии №216 Заречного и Наталья Широлапова из школы №51 города Пензы.

Кроме того, за победу в конкурсе поборются двое учителей начальных классов — представительница школы №1 имени Н.С. Артамонова Лунино Наталья Волчихина и педагог школы поселка Красное Польцо Мокшанского района Светлана Дрожжина.

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Еще двое конкурсантов учат школьников иностранным языкам. Это Юлия Жаркова из школы имени П.А. Столыпина Никольского района и Ирина Мухамедзянова из школы №11 города Пензы.

Также конкурсный отбор прошли педагог физической культуры лицея современных технологий управления №2 Пензы Александр Гудков, учитель математики бессоновской школы Елена Киндаева, учитель биологии школы села Трескино Колышлейского района Алла Коробкова и Евгений Яковлев, который обучает детей географии в школе имени М.Ю. Лермонтова в микрорайоне «Город Спутник».

В финале конкурса им предстоит провести методический семинар, учебное занятие и мастер-класс, сообщает пресс-служба регионального Минобразования.