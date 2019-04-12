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Мэр Пензы высоко оценил материальную базу губернаторского лицея в Ульяновске

15:31 | 12.04.2019 | Образование

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Ульяновск, 12 апреля 2019. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев высоко оценил материальную базу губернаторского лицея №100, который был открыт в Ульяновске в ноябре 2018 года.

Мэр Пензы высоко оценил материальную базу губернаторского лицея в Ульяновске

Фото: Penza-gorod.ru

Экскурсию по учреждению, где обучение ведется с естественно-научным и архитектурным уклонами, для него провели начальник городского управления образования Светлана Куликова и директор лицея Владимир Обласов.

Виктору Кувайцеву были продемонстрированы кабинеты информатики и робототехники, концертный и спортивный залы, а также другие помещения, оборудованные в соответствии с современными стандартами.

Комментируя увиденное, он отметил, что ульяновский лицей является примером успешной интеграции нововведений в школьную среду.

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Мэр также поделился информацией о строительстве новых школ в Пензе.

«В прошлом году мы ввели в эксплуатацию современную инженерно-техническую школу на 660 мест. В этом году еще одно образовательное учреждение на 800 учащихся появится в развивающемся микрорайоне города «Арбековская застава». При этом важно не просто построить новое здание, но и наполнить его соответствующим содержанием, на высоком уровне организовать образовательный и воспитательный процесс», — сказал Виктор Кувайцев.

Он добавил, что школа является местом, в котором необходимо раскрыть таланты каждого ребенка.

«Новая школа в Арбеково должна стать инновационным образовательным комплексом, чтобы ребята с радостью приходили на уроки, чтобы у них было желание учиться и познавать все новое», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба администрации Пензы.

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