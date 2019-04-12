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Мэр Пензы прибыл в Ульяновск для обмена опытом с коллегами

12:57 | 12.04.2019 | Политика

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Ульяновск, 12 апреля 2019. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев прибыл в Ульяновск с рабочим визитом в пятницу, 12 апреля.

Мэр Пензы прибыл в Ульяновск для обмена опытом с коллегами

Фото: пресс-служба администрации Ульяновска

В ходе его встречи с председателем Ульяновской городской думы Ильей Ножечкиным, в которой также приняли участие руководители различных ведомств и структурных подразделений мэрии, затрагивались вопросы, связанные со сносом ветхого жилья, капитальным ремонтом многоквартирных домов, благоустройством и развитием территорий муниципалитета.

Как отметил Виктор Кувайцев, между Пензой и Ульяновском налажено эффективное взаимодействие.

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«С руководством Ульяновска мы часто общаемся на площадках Ассоциации городов Поволжья и параллельно внедряем лучшие муниципальные практики АГП в наших городах», — подчеркнул он.

Мэр пояснил, что для Пензы особый интерес представляет тема расселения аварийных домов.

«Нам важно понять, как эта программа реализуется в Ульяновске, потому что мы проводим аналогичную работу и можем интегрировать ваши успешные наработки в этом направлении в свою деятельность», — сказал Виктор Кувайцев.

Как сообщает пресс-служба мэрии Пензы, программой рабочего визита также предусмотрена встреча Виктора Кувайцева с главой города Ульяновска Сергеем Панчиным, запланировано посещение губернаторского лицея и ряд других мероприятий.

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