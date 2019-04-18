Восемь пензенских школьников награждены путевками в Анапу Образование

Пенза, 18 апреля 2019. PenzaNews. Восемь финалистов медиашколы Российского движения школьников (РДШ) отправились из Пензенской области на тематическую смену «Большой школьный пикник», которая стартует в детском центре «Смена» в Анапе 19 апреля.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В их число вошли Филипп Харченко, Алексей Скворцов, Янина Антошина, Диана Уланова, Юлия Акжанова, Елизавета Бурмистрова, Полина Бондаренко и Анастасия Крещук.

Планируется, что благодаря участию они смогут освоить азы управления, наставничества, организации мероприятий, эффективной коммуникации. Предусмотрены тренинги по командообразованию, техникам мозгового штурма, намечено знакомство с особенностями работы СМИ, мастер-классы по ораторскому мастерству и занятия по составлению бюджета мероприятия.

Кроме того, запланирован футбольный матч с участием заслуженных мастеров спорта России Евгения Алдонина и Ролана Гусева, сообщает пресс-служба регионального Минобразования.