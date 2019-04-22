В Пензенской области подведут итоги проекта «Культурная суббота» Образование

Пенза, 22 апреля 2019. PenzaNews. Итоги реализации проекта «Культурная суббота» в Пензенской области в 2018–2019 учебном году будут подведены в Никольске в предстоящий четверг, 25 апреля.

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В начале мероприятия, которое пройдет в доме детского творчества, будут награждены дипломанты конкурсов «Культурный дневник», «Карта экскурсионных маршрутов» и автор лучшей методической разработки по реализации проекта «Культурная суббота».

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Далее запланирован круглый стол, в ходе которого выступит директор центра гуманитарного образования Института регионального развития Пензенской области, куратор проекта «Культурная суббота» Елена Фирсова.

Кроме того, слово будет предоставлено чиновникам от образования, районным и школьным кураторам проекта, учителям и школьникам.

Также программой мероприятия предусмотрена экскурсия в никольский музей стекла и хрусталя, сообщается на сайте Института регионального развития.