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Пензенские школьники смогут пообщаться с Юрием Вяземским

15:17 | 20.05.2019 | Образование

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Пенза, 20 мая 2019. PenzaNews. Автор и ведущий телевизионной игры «Умницы и умники», профессор МГИМО Юрий Вяземский примет участие в круглом столе с пензенскими школьниками, который состоится в школе имени М.Ю. Лермонтова микрорайона «Город Спутник» во вторник, 21 мая.

Пензенские школьники смогут пообщаться с Юрием Вяземским. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

На встречу будут приглашены победители региональных этапов игры «Умники и умницы Сурского края» и школьники, отмеченные по итогам конкурса экскурсий. К ним присоединятся пензенские чиновники — заместитель председателя правительства области Олег Ягов, вице-спикер регионального парламента Владимир Полукаров и первый замглавы Минобразования Лилия Чащина.

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Затем пройдет запись финальной игры «Умники и умницы Сурского края», посвященной Году театра в России. Она будет состоять из трех раундов, в каждом из которых на дорожках будут играть по тройке агонистов. Остальные финалисты — теоретики — будут зарабатывать ордена и медали, отвечая на вопросы ведущего из зала.

По результатам игры будут определены победители и призеры, которых пригласят для участия в телевизионной игре «Умницы и умники». Также они получат дополнительные баллы при поступлении в Пензенский государственный университет на гуманитарные специальности, сообщает пресс-служба регионального Минобразования.

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