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Самый массовый ЕГЭ в Пензенской области прошел без сбоев

09:28 | 04.06.2019 | Образование

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Пенза, 4 июня 2019. PenzaNews. Единый государственный экзамен по русскому языку, в котором приняли участие 5 тыс. 346 выпускников, прошел в Пензенской области в штатном режиме. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования региона.

Самый массовый ЕГЭ в Пензенской области прошел без сбоев. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По данным ведомства, не допущено ни технических, ни технологических сбоев.

Комментируя итоги, глава областного Минобразования Александр Воронков отметил, что от организаторов требуется обеспечить проведение и объективность оценки участников итоговой аттестации.

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«Вся техника перед началом экзамена была проверена. На случай выхода из строя имелись запасные комплекты оборудования. Проблем с печатью контрольно-измерительных материалов и сканированием бланков ответов не установлено. Отключений электроэнергии, перебоев с обеспечением сети интернет на территории области не зафиксировано», — сказал он.

На территории Пензенской области было организовано 40 пунктов проведения экзамена. В процессе были задействованы организаторы и руководители пунктов проведения экзаменов, члены государственных экзаменационных комиссий, общественные наблюдатели. Во всех задействованных школах осуществлялось видеонаблюдение.

Для прохождения минимального порога участнику необходимо набрать не менее 24 баллов. Свои результаты выпускники узнают не позднее 20 июня.

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