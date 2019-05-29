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Виновных накажут за отсутствие дверей в туалете школы Заречного в день ЕГЭ

10:57 | 29.05.2019 | Образование

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Пенза, 29 мая 2019. PenzaNews. Виновные будут наказаны по результатам проверки министерства образования Пензенской области, организованной после того, как в соцсетях появилась жалоба учеников школы №226 Заречного на отсутствие дверей в туалете в день ЕГЭ и видео с подтверждением слов. Об этом говорится в официальном комментарии, распространенном пресс-службой Минобразования.

Виновных накажут за отсутствие дверей в туалете школы Заречного в день ЕГЭ. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Пункт проведения экзамена, расположенный в школе №226 города Заречного, был предварительно принят без замечаний. На тот момент в туалетных комнатах двери сняты не были. Главная задача сейчас — обеспечить комфортные условия для наших детей на экзаменах в ходе основного периода ЕГЭ», — отмечается в тексте.

В нем уточняется, что данный вопрос находится на личном контроле министра образования Пензенской области Александра Воронкова.

В департаменте образования города Заречного сообщили, что с 24 мая в школе №226 проводился плановый ремонт дверей в кабинках туалетов и в день ЕГЭ 27 мая он затронул третий и четвертый этажи.

«На время ремонта двери снимаются, а после восстановления испорченного крепежа устанавливаются на прежнее место.  […] Во время ремонта при проведении экзамена для девочек были открыты отдельные санитарные комнаты, которые используются в учебное время для персонала. Сопровождающие учеников до санитарных комнат и наблюдатели в туалет с детьми не заходят. Администрация школы делает все возможное для обеспечения комфорта выпускников школ города при проведении экзаменов», — пояснили в департаменте.

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