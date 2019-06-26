В пензенском министерстве образования уточнили информацию о результатах ЕГЭ по биологии Образование

Пенза, 26 июня 2019. PenzaNews. Пресс-служба министерства образования Пензенской области, которая ранее распространила информацию о шестерых выпускниках, сдавших на 100 баллов единые государственные экзамены по информатике и биологии, уточнила данные о результатах последнего ЕГЭ.

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«По биологии лучше всех справились с заданиями Владимир Матросов, школа №19 города Пензы; Адам Кубрин, школа №5 города Кузнецка и Элина Каряева, школа №222 города Заречного, их работы оценены в 96 баллов», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства, поступившем в редакцию ИА «PenzaNews».

В нем уточняется также, что общее число 100-балльных работ достигло 32, а не 35, как сообщалось ранее.

По данным министерства образования Пензенской области, высший результат по показали: пятеро выпускников по итогам ЕГЭ по математике профильного уровня, трое — по литературе, пятеро — по истории, семеро — по химии, еще семеро — по русскому языку, по одному — по физике и обществознанию, трое — по информатике и ИКТ.