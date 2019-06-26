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Еще шестеро пензенских выпускников получили 100 баллов по итогам ЕГЭ

11:29 | 26.06.2019 | Образование

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Пенза, 26 июня 2019. PenzaNews. Трое выпускников школ Пензенской области получили 100 баллов по результатам единого государственного экзамена по информатике, еще столько же — по биологии.

Еще шестеро пензенских выпускников получили 100 баллов по итогам ЕГЭ. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба министерства образования региона, максимальный результат на ЕГЭ по информатике и ИКТ показали выпускники из Пензы — Владислав Абросимов из лицея современных технологий управления №2 и Мансур Иртуганов из гимназии №13, а также Андрей Зелепухин из зареченской школы №225.

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Всего этот экзамен сдавали 763 человека. Более 6% не справились с ЕГЭ.

ЕГЭ по биологии на 100 баллов сдали Владимир Матросов из школы №19 города Пензы, Адам Кубрин из кузнецкой школы №5 и Элина Каряева из зареченской школы №222.

Этот экзамен сдавали 1 тыс. 92 выпускника.

По итогам основного периода сдачи ЕГЭ — с 27 мая по 13 июня — 35 работ пензенских выпускников получили 100 баллов.

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