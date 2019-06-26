Еще шестеро пензенских выпускников получили 100 баллов по итогам ЕГЭ Образование

Пенза, 26 июня 2019. PenzaNews. Трое выпускников школ Пензенской области получили 100 баллов по результатам единого государственного экзамена по информатике, еще столько же — по биологии.

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Как сообщает пресс-служба министерства образования региона, максимальный результат на ЕГЭ по информатике и ИКТ показали выпускники из Пензы — Владислав Абросимов из лицея современных технологий управления №2 и Мансур Иртуганов из гимназии №13, а также Андрей Зелепухин из зареченской школы №225.

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Всего этот экзамен сдавали 763 человека. Более 6% не справились с ЕГЭ.

ЕГЭ по биологии на 100 баллов сдали Владимир Матросов из школы №19 города Пензы, Адам Кубрин из кузнецкой школы №5 и Элина Каряева из зареченской школы №222.

Этот экзамен сдавали 1 тыс. 92 выпускника.

По итогам основного периода сдачи ЕГЭ — с 27 мая по 13 июня — 35 работ пензенских выпускников получили 100 баллов.