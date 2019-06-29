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В Пензенской области начал работу форум молодых педагогов

10:55 | 29.06.2019 | Образование

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Пенза, 29 июня 2019. PenzaNews. VII форум молодых педагогов Пензенской области «Будущее – за профессионалами» начал работу на базе детского оздоровительного лагеря «Строитель».

В Пензенской области начал работу форум молодых педагогов

Фото: Minobr.pnzreg.ru

В 2019 году мероприятие посвящено теме «Современный педагог: компетенции цифрового века».

Форум объединил 120 человек, среди которых воспитатели детсадов, учителя школ, а также впервые — педагоги дополнительного образования.

В числе почетных гостей на открытие были приглашены ректор Института регионального развития Ольга Федосеева, заместитель министра образования Пензенской области Елена Петросова, председатель совета ветеранов работников образования Алексей Шумилин и другие представители отрасли.

Как сообщает пресс-служба министерства образования региона, в ходе форума молодые педагоги пройдут курсы повышения квалификации, примут участие в семинарах и мастер-классах, а также круглых столах.

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