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В крупных сельских школах не ожидается снижения зарплаты — губернатор

10:21 | 30.06.2019 | Образование

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Пенза, 30 июня 2019. PenzaNews. Педагоги крупных сельских школ Пензенской области не должны опасаться снижения заработной платы. Такое мнение высказал губернатор Иван Белозерцев.

В крупных сельских школах не ожидается снижения зарплаты — губернатор

Фото: Minobr.pnzreg.ru

«Опасений быть не должно. Я дал поручение, этот вопрос проработан. Деньги в бюджете будут выделены», — пояснил он в ходе VII форума молодых педагогов «Будущее – за профессионалами» на базе детского оздоровительного лагеря «Строитель» в субботу, 29 июня.

Глава региона отметил, что на сессии Законодательного собрания Пензенской области в августе будет рассмотрен вопрос о применении повышающего коэффициента к финансовому обеспечению 20 крупных школ в сельской местности, который позволит сохранить достигнутый уровень заработной платы, сообщает пресс-служба регионального Минобразования.

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