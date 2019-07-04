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Восемь пензенских учителей получат премии по 200 тыс. рублей

10:29 | 04.07.2019 | Образование

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Пенза, 4 июля 2019. PenzaNews. Восемь учителей из Пензенской области получат премии президента России в размере 200 тыс. рублей за достижения в педагогической деятельности.

Восемь пензенских учителей получат премии по 200 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Это учителя обществознания, математики, географии, биологии и истории из Пензы, а также четверо их коллег из районов. Поощрения получат учитель истории из Каменки, учитель биологии из Кузнецка, географ из Пензенского района и никольский педагог, который обучает детей иностранному языку.

Все они получат премии к профессиональному празднику.

Как сообщает пресс-служба регионального министерства образования, в конкурсе на получение денежного поощрения приняли участие 27 учителей из 21 муниципального образования. Все они имеют стаж работы в образовательной организации не менее 3 лет. В числе критериев оценки было наличие собственной методической разработки, высокие достижения учеников, непрерывность профессионального развития.

Фамилии педагогов-победителей конкурса на присуждение премии в министерстве назвать отказались.

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