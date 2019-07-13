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Педагог из Пензы признана победителем форума «Педагогический Олимп»

09:54 | 13.07.2019 | Образование

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Пенза, 13 июля 2019. PenzaNews. Заместитель директора по научно-методической работе губернского лицея Пензы Светлана Ерофеева стала обладателем гран-при конференции, проводившейся в рамках IX всероссийского форума «Педагогический Олимп», который завершился в Сочи.

Педагог из Пензы признана победителем форума «Педагогический Олимп». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Она победила в номинации «Лучшие педагогические практики» с работой «Стратегия создания в регионе «IT-деревни»» как образовательного инновационного кластера».

Как сообщает пресс-служба Минобразования, проект работает на базе образовательного учреждения как модель взаимодействия, объединяющая ресурсы образования, науки, бизнеса и государства в приобщении школьников к инновационному бизнесу.

По данным ведомства, «IT-деревня» помогает учащимся реализовывать свои проекты, а также налаживать эффективное сотрудничество с научно-производственными и образовательными площадками региона.

Так, участники проекта взаимодействуют с ООО «Лоцман», ООО «Горводоканал», ООО «Максофт», ОАО «Биосинтез» и Пензенским государственным аграрным университетом.

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