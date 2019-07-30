В Пензенской области вышла в свет десятая «Книга класса» Образование

Пенза, 30 июля 2019. PenzaNews. Десятая в Пензенской области «Книга класса» создана учениками четвертых классов школы села Вадинск в рамках образовательного проекта «Всероссийская школьная летопись».

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Как сообщает пресс-служба регионального Минобразования, над книгой, получившей название «Школьные годы», ученики и их учителя трудились в течение нескольких месяцев.

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В нее вошли рассказы о жизни своих классов, фотографии из личных альбомов, яркие воспоминания о совместных выступлениях и мероприятиях.

По одному экземпляру поступило в российскую книжную палату, государственную детскую библиотеку и в школьную библиотеку. Также книги получили ученики.

Целью проекта «Всероссийская школьная летопись» является сохранение истории поколений на основе коллективных книг.

В 2018–2019 учебном году участие в нем приняли ученики из Мокшана, Лунино, Иссы, а также трех школ Пензы.