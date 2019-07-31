В пензенские школы придут работать 175 молодых педагогов Образование

Пенза, 31 июля 2019. PenzaNews. 175 молодых педагогов, как ожидается, начнут работать в школах Пензенской области в новом учебном году. Об этом сообщил министр образования региона Александр Воронков.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Ежегодно количество молодых педагогов, которые приходят 1 сентября в школу, растет. В прошлом году это было 167 специалистов молодых», — сказал он в ходе пресс-конференции, состоявшейся в региональном министерстве образования в среду, 31 июля.

Глава ведомства напомнил, что в Пензенской области молодые учителя в течение трех лет получают раз в год в дополнение к зарплате по 35 тыс. рублей, педагоги дополнительного образования — по 24 тыс. рублей, кроме того, в 2018 году эта форма поддержки впервые была оказана специалистам, поступившим на работу в детские сады.

Александр Воронков отметил, что средняя зарплата учителя в Пензенской области составляет 27 тыс. рублей, но в разных районах сумма может отличаться.

Читайте также

В Минобразования склоняются к проведению линеек 1 сентября, но решение пока не принято

«Чтобы не было существенной разницы в заработной плате учителя небольшой школы и крупной школы, мы в этом году пересмотрели финансирование и отказались в сельской местности […] от подушевого финансирования. Теперь деньги выделяются на класс-комплект, и сельской школе стало полегче в плане обеспечения заработной платы учителей», — пояснил министр.

По его словам, это сделано в рамках подготовки к внедрению национального проекта «Учитель будущего» и направления «Земский учитель», предусматривающего выделение 1 млн. рублей специалистам, приезжающим на работу в села.

«Молодой педагог должен прийти в школу на те часы, […] которые имеются на данной специальности, а не набирать количество часов по разным предметам и тем самым обеспечивать себе заработную плату», — цитирует Александра Воронкова пресс-служба министерства образования региона.