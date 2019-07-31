EN
21:40:36 Среда, 31 июля
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В пензенские школы придут работать 175 молодых педагогов

17:50 | 31.07.2019 | Образование

Печать

Пенза, 31 июля 2019. PenzaNews. 175 молодых педагогов, как ожидается, начнут работать в школах Пензенской области в новом учебном году. Об этом сообщил министр образования региона Александр Воронков.

В пензенские школы придут работать 175 молодых педагогов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Ежегодно количество молодых педагогов, которые приходят 1 сентября в школу, растет. В прошлом году это было 167 специалистов молодых», — сказал он в ходе пресс-конференции, состоявшейся в региональном министерстве образования в среду, 31 июля.

Глава ведомства напомнил, что в Пензенской области молодые учителя в течение трех лет получают раз в год в дополнение к зарплате по 35 тыс. рублей, педагоги дополнительного образования — по 24 тыс. рублей, кроме того, в 2018 году эта форма поддержки впервые была оказана специалистам, поступившим на работу в детские сады.

Александр Воронков отметил, что средняя зарплата учителя в Пензенской области составляет 27 тыс. рублей, но в разных районах сумма может отличаться.

Читайте также

В Минобразования склоняются к проведению линеек 1 сентября, но решение пока не принято

«Чтобы не было существенной разницы в заработной плате учителя небольшой школы и крупной школы, мы в этом году пересмотрели финансирование и отказались в сельской местности […] от подушевого финансирования. Теперь деньги выделяются на класс-комплект, и сельской школе стало полегче в плане обеспечения заработной платы учителей», — пояснил министр.

По его словам, это сделано в рамках подготовки к внедрению национального проекта «Учитель будущего» и направления «Земский учитель», предусматривающего выделение 1 млн. рублей специалистам, приезжающим на работу в села.

«Молодой педагог должен прийти в школу на те часы, […] которые имеются на данной специальности, а не набирать количество часов по разным предметам и тем самым обеспечивать себе заработную плату», — цитирует Александра Воронкова пресс-служба министерства образования региона.

Загрузка...
Читайте также
Шесть пензенских проектов удостоены грантов по итогам форума «iВолга 2.0.» В Пензенскую область в августе поступит 14 школьных автобусов
Учебники для школ поступили в Пензенскую область в полном объеме Приемку прошли более 230 пензенских образовательных организаций
В Пензенской области в первый класс пойдут около 13,5 тыс. учеников В Пензе дан старт областной спартакиаде пенсионеров
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама