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В Пензе выберут подрядчика для строительства школы на 1,1 тыс. мест

11:58 | 04.08.2019 | Образование

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Пенза, 4 августа 2019. PenzaNews. Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Пензы» объявило электронный аукцион по определению подрядчика на возведение здания школы в микрорайоне №3 третьей очереди строительства жилого района Арбеково.

В Пензе выберут подрядчика для строительства школы на 1,1 тыс. мест. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 845 млн. 861 тыс. 720 рублей.

Финансирование будет осуществляться из бюджетов трех уровней — городского, областного, а также федерального, из которого поступит около 662 млн. рублей.

Согласно документации, опубликованной на официальном портале госзакупок, строительство будет осуществляться в районе улиц Лядова и проспекта Строителей.

Завершить все работы необходимо до 10 августа 2020 года.

Проектную документацию для данного объекта разработал Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет (НИУ МГСУ). В начале июня на нее было получено положительное заключение государственной экспертизы, а затем подтверждена достоверность определения сметной стоимости.

Предполагается, что новая школа будет рассчитана на 1,1 тыс. учащихся.

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Планируется построить здание переменной этажности до трех этажей с техническим подпольем. Внутреннее пространство школы предложено функционально разделить на шесть планировочных модулей: учебные, спортивные, столовые, а также медицинский, арт-модуль и библиотека с медиатекой.

Дети будут учиться в новой школе в одну смену.

Электронный аукцион, по результатам которого будет определена подрядная организация, состоится 8 августа.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 25 декабря 2018 года мэр Пензы Виктор Кувайцев, выступая с отчетом о результатах деятельности за последние 12 месяцев, анонсировал строительство новых зданий образовательных организаций, в том числе дополнительных корпусов детских садов, школы на 800 мест в «Арбековской заставе» и еще одной — на 1,1 тыс. мест в «Эко-квартале».

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