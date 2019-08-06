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В школы Пензенской области поступило более половины учебников

16:13 | 06.08.2019 | Образование

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Пенза, 6 августа 2019. PenzaNews. Около 55% учебников, закупка которых производится в преддверии Дня знаний, доставлено в школы Пензенской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства образования.

В школы Пензенской области поступило более половины учебников. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По данным ведомства, учебная литература начала поступать во все районы.

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Ожидается, что до 1 сентября все школьники получат полные комплекты учебников.

В 2019 году на приобретение учебников из бюджета Пензенской области выделено более 118 млн. рублей. Заключены контракты с 11 издательствами. Закуплено почти 264 тыс. экземпляров учебной литературы.

По состоянию на 31 июля, из пензенского учколлектора в школы было передано только 34% книг. На тот момент они поступили в восемь районов: Сосновоборский, Неверкинский, Камешкирский, Мокшанский, Наровчатский, Вадинский, Никольский и Земетчинский.

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