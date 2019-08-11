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Школе села Воскресеновка предлагается присвоить имя Ключевского

12:06 | 11.08.2019 | Образование

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Пенза, 11 августа 2019. PenzaNews. Имя Василия Ключевского предлагается присвоить средней общеобразовательной школе села Воскресеновка Пензенского района Пензенской области. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение Законодательного собрания региона.

Школе села Воскресеновка предлагается присвоить имя Ключевского. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как отмечается в пояснительной записке за подписью министра образования Пензенской области Александра Воронкова, в январе 2019 года с соответствующей инициативой вышли представители трудового коллектива школы. Впоследствии ее поддержал комитет местного самоуправления Воскресеновского сельсовета, а затем — собрание представителей Пензенского района.

Согласно пояснительной записке, приоритетным направлением в учебной деятельности данного учреждения является гуманитарное образование, при этом изучению наследия Василия Ключевского уделяется большое внимание.

Предполагается, что присвоение имени историка сельской школе будет способствовать патриотическому воспитанию молодежи и формированию гражданского сознания.

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