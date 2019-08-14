В Пензе прокуратура открыла горячую линию для приема жалоб на поборы в школах Образование

Пенза, 14 августа 2019. PenzaNews. Прокуратура Октябрьского района Пензы открыла горячую линию для приема информации о случаях незаконного сбора денег с родителей учащихся образовательных организаций.

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Жители могут сообщить о фактах поборов в школах по телефонам: +7 (8412) 32-98-77, 32-98-33 и 32-98-08.

Предполагается, что горячая линия, организованная с целью обеспечения прав детей на бесплатное образование, будет действовать в рабочие дни по 20 августа включительно.

Ранее министр образования Пензенской области Александр Воронков сообщил, что, несмотря на принимаемые меры, проблему поборов в школах решить пока не удалось, а после того, как в очередной раз был озвучен запрет собирать с родителей учащихся деньги на нужды учреждения, количество жалоб только увеличилось.