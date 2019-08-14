EN
09:00:09 Среда, 14 августа
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе прокуратура открыла горячую линию для приема жалоб на поборы в школах

08:00 | 14.08.2019 | Образование

Печать

Пенза, 14 августа 2019. PenzaNews. Прокуратура Октябрьского района Пензы открыла горячую линию для приема информации о случаях незаконного сбора денег с родителей учащихся образовательных организаций.

В Пензе прокуратура открыла горячую линию для приема жалоб на поборы в школах. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Жители могут сообщить о фактах поборов в школах по телефонам: +7 (8412) 32-98-77, 32-98-33 и 32-98-08.

Предполагается, что горячая линия, организованная с целью обеспечения прав детей на бесплатное образование, будет действовать в рабочие дни по 20 августа включительно.

Ранее министр образования Пензенской области Александр Воронков сообщил, что, несмотря на принимаемые меры, проблему поборов в школах решить пока не удалось, а после того, как в очередной раз был озвучен запрет собирать с родителей учащихся деньги на нужды учреждения, количество жалоб только увеличилось.

Загрузка...
Читайте также
Следователи выяснили обстоятельства конфликта в Пензе, завершившегося смертью человека Завершен капремонт участка дороги из Ахун в Золотаревку
В Кузнецке на молодого человека завели дело из-за уклонения от военной службы Власти Пензы призвали перевозчиков наладить работу на маршрутах №81 и №99
Продлен срок полномочий председателя Первомайского районного суда Пензы В ДТП на трассе под Пензой пострадали три человека
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама