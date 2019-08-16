В Пензенской области определены площадки проведения педагогического форума Образование

Пенза, 16 августа 2019. PenzaNews. Областной августовский педагогический форум «Национальный проект «Образование»: от развития личности к процветанию региона» пройдет на пяти площадках в Пензе и Засечном с 19 по 21 августа.

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Торжественное открытие в первый день состоится на базе школы имени М.Ю. Лермонтова в микрорайоне «Город «Спутник». Участниками станут специалисты органов управления образованием, методических служб, руководители учреждений и педагоги.

Для них проведут экскурсию по школе, после чего будет организована работа четырех площадок, на которых будут представлены лучшие педагогические практики по четырем направлениям — развитию образования, образу учителя будущего, молодежным инициативам и поддержке начинающих специалистов.

Параллельно церемонии открытия пройдут в детском саду «Лукоморье» в Засечном и колледже транспортных технологий. В дошкольном образовательном учреждении собравшиеся обсудят реализацию проекта «Поддержка семей, имеющих детей», в колледже — акцентируют внимание на проведении демонстрационного экзамена в рамках работы площадки «Молодые профессионалы».

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20 августа экспертные и дискуссионные площадки пройдут в лицее №2 Пензы. Педагоги обсудят реализацию семи направлений нацпроекта «Образование».

В заключительный день участники форума переместятся в киноконцертный зал «Пенза», где в полдень начнут работать выставки, посвященные результатам национального проекта, развитию добровольчества и волонтерства. Кроме того, будут представлены работы учащихся к 80-летию Пензенской области. Также состоится презентация нового регионального проекта «А мы из Пензы. Наследники победителей».

Итоги форума подведут на пленарном заседании, сообщает пресс-служба регионального Минобразования.