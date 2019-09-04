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Экономический и юридический факультеты ПГУ преобразованы в институты

08:48 | 04.09.2019 | Образование

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Пенза, 4 сентября 2019. PenzaNews. Два факультета Пензенского государственного университета — экономики и управления, а также юридический — преобразованы в институты.

Экономический и юридический факультеты ПГУ преобразованы в институты. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба ПГУ, такой приказ подписал ректор Александр Гуляков. Преобразование прошло согласно решению ученого совета.

Юридический институт возглавил доктор юридических и исторических наук, профессор Виталий Гошуляк; экономики и управления — доктор экономических наук, профессор Виктор Володин.

Ранее они занимали должности деканов соответствующих факультетов.

До преобразования в состав Пензенского государственного университета входило семь учебных институтов: политехнический, который возглавляет Геннадий Козлов, педагогический (Ольга Сурина), медицинский (Александр Митрошин), физкультуры и спорта (Александр Пашин), военного обучения (Алексей Плющ), непрерывного образования (Геннадий Белорыбкин) и международного сотрудничества (Сергей Васин).

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