Ученикам школы №58 Пензы представлен проект «Экологический центр «Зеленой волны» Образование

Пенза, 6 сентября 2019. PenzaNews. Презентация эколого-просветительского проекта «Экологический центр «Зеленой волны» состоялась в актовом зале средней школы №58 города Пензы в минувший четверг, 5 сентября.

Фото: Ольга Ильина, пензенское региональное отделение РГО

В ней приняли участие школьники, студенты, педагоги и члены регионального отделения Русского географического общества (РГО).

Учитель географии школы №58, старший наставник первичной школьной ячейки движения «Зеленая волна» Лариса Еремина рассказала ученикам, что в июле и августе активисты провели три геоэкологические экспедиции по верховьям рек Кадады, Хопра и Суры, семь рейдов по выявлению нарушений природоохранного законодательства и другие мероприятия.

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«В настоящее время проводятся экологические акции по благоустройству родников, уборке водоемов и высадке леса», — пояснила она.

В свою очередь председатель областного отделения РГО Игорь Пантюшов отметил, что движение «Зеленая волна» дает школьникам возможность участвовать в экспедициях и молодежных слетах.

«Наиболее активным борцам за экологию мы даем рекомендации для участия в этих мероприятиях, включая поездки во всероссийские смены в известные лагеря «Артек», «Орленок», «Смена» и «Океан», — добавил он.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пензенском областном фонде научно-технического развития, после презентации потенциальные участники движения «Зеленая волна» смогли лично пообщаться со старшими наставниками и получить ответы на возникшие вопросы.