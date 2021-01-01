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В Пензе пристрои к четырем детсадам планируется возвести до конца года

15:45 | 09.09.2019 | Образование

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Пенза, 9 сентября 2019. PenzaNews. Пристрои к четырем детским садам — на улицах Депутатской, Антонова, Измайлова и Набережной реки Мойки в Пензе — необходимо возвести до конца 2019 года. Такую задачу поставил мэр Виктор Кувайцев.

В Пензе пристрои к четырем детсадам планируется возвести до конца года. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Успешная реализация национального проекта «Демография» является одним из приоритетов работы муниципалитета. Выполняя указ президента [России Владимира Путина] и задачи, поставленные главой региона [Иваном Белозерцевым], по обеспечению достижения к 2021 году 100-процентной доступности дошкольного образования для детей ясельного возраста, до конца текущего года мы должны завершить работу по возведению данных пристроев», — сказал он в ходе совещания, состоявшегося в мэрии в понедельник, 9 сентября.

В свою очередь вице-мэр Магомед Агамагомедов пояснил, что муниципальные контракты на возведение пристроев к детским садам на улицах Депутатской и Антонова уже заключены.

«Аналогичную процедуру еще по двум корпусам — на улицах Измайлова и Набережной Мойки — запланировано провести до 16 сентября включительно», — цитирует замглавы администрации Пензы пресс-служба мэрии.

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