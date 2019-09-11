Выставка «Инноваториум» будет работать в Пензе 28 и 29 сентября Образование

Пенза, 11 сентября 2019. PenzaNews. Выставка инновационно-технического творчества детей и молодежи Пензенской области «Инноваториум» будет работать в киноконцертном зале «Пенза» в последние выходные месяца, 28 и 29 сентября.

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Любой желающий сможет бесплатно ознакомиться с достижениями детей и молодежи, перспективами создания инновационных проектов, узнать о деятельности предприятий и некоммерческих организаций.

В частности, будут представлены экспонаты музея технических наук «Reactor», организованы презентации научных шоу, состоятся мастер-классы в разных областях инженерно-технической и творческой деятельности.

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На площадке «TechZone» планируется показать работу центров молодежного инновационного творчества (ЦМИТ), в другом разделе экспозиции пройдет презентация восьми направлений программы «1000-list-nick»: «IT», «3D», «Engineer», «Hardware», «Design», «Product Managment», «Video», «SMM».

Кроме того, посетителям предлагается ознакомиться с действующими авто-, судо-, авиамоделями и понаблюдать за соревнованиями.

Дополнительно на выставке организуют интерактивные анимационные площадки и интеллектуальные игротеки. Для всех желающих будет проходить фоновый квест, по итогам которого победители смогут получить сувениры.

Параллельно с данным мероприятием будет дан старт новому сезону региональной программы «1000-list-nick», сообщает пресс-служба регионального Минпрома.