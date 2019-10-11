EN
15:08:34 Пятница, 11 октября
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области распределят гранты на проекты в сфере образования

09:00 | 11.10.2019 | Образование

Печать

Пенза, 11 октября 2019. PenzaNews. Министерство образования Пензенской области объявило два конкурсных отбора некоммерческих организаций для предоставления грантов в форме субсидий из бюджета региона.

В Пензенской области распределят гранты на проекты в сфере образования. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Один из них будет проводиться по направлению «Государственная поддержка некоммерческих организаций в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющих детей» в рамках нацпроекта «Образование».

Второй организован по ведомственной целевой программе «Развитие современных механизмов и технологий дошкольного и общего образования».

Подать заявку необходимо с 18 по 29 октября.

Предоставление грантов будет осуществляться в соответствии с порядком, который утвержден постановлением регионального правительства от 30 сентября 2019 года.

Загрузка...
Читайте также
В Пензенской области отобраны 12 учителей для прохождения зарубежной стажировки Картину школьницы из Пензенской области выставят в Третьяковской галерее
Россельхозбанк вложил в экономику Пензенской области за 19 лет более 175 млрд. рублей Вступил в силу приговор бизнесмену из Кузнецка по делу о хранении спиртного без лицензии
Пензенские аграрии собрали около 1,3 млн. тонн сахарной свеклы В Пензенской области 75 учителей информатики повысят свою квалификацию
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
Advertisement