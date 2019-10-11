В Пензенской области распределят гранты на проекты в сфере образования Образование

Пенза, 11 октября 2019. PenzaNews. Министерство образования Пензенской области объявило два конкурсных отбора некоммерческих организаций для предоставления грантов в форме субсидий из бюджета региона.

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Один из них будет проводиться по направлению «Государственная поддержка некоммерческих организаций в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющих детей» в рамках нацпроекта «Образование».

Второй организован по ведомственной целевой программе «Развитие современных механизмов и технологий дошкольного и общего образования».

Подать заявку необходимо с 18 по 29 октября.

Предоставление грантов будет осуществляться в соответствии с порядком, который утвержден постановлением регионального правительства от 30 сентября 2019 года.