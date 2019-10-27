Вице-мэр Пензы проконтролировал ход строительства двух школ в Арбеково Образование

Пенза, 27 октября 2019. PenzaNews. Вице-мэр Магомед Агамагомедов вместе с начальником МКУ «Управление капитального строительства города Пензы» Игорем Умновым проконтролировал ход возведения двух новых школ в Арбеково в воскресенье, 27 октября.

Фото: Penza-gorod.ru

Замглавы городской администрации убедился, что, несмотря на выходной день, работы ведутся на обеих стройплощадках.

Они вступили в завершающую стадию в «Арбековской заставе», где планируется открыть школу на 800 мест. Выполняются внутренние работы по обустройству полов и потолков, а также по установке межкомнатных дверей. Завезен чернозем на пришкольную территорию, в ближайшее время начнется установка спортплощадок.

В «Эко-квартале», где школа будет рассчитана на 1,1 тыс. мест, рабочие занимаются устройством свайного фундамента.

По итогам выезда Магомед Агамагомедов остался доволен увиденным.

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«Строительство школ идет по ранее намеченному плану. [...] Сейчас главная задача — максимально использовать погодные условия, особенно в части благоустройства территории», — цитирует вице-мэра пресс-служба городской администрации.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», контракт на строительство школы в 6-м микрорайоне Арбеково на 800 мест заключен с ООО «СтройСити». Его цена составляет 435,6 млн. рублей. Финансирование осуществляется из бюджетов трех уровней. Дата завершения работ — 15 декабря 2019 года.

Контракт на возведение здания школы в микрорайоне №3 третьей очереди строительства жилого района Арбеково на 1,1 тыс. мест заключен с ООО «Строй-Партнер». Его цена составляет почти 846 млн. рублей. Финансирование осуществляется из бюджетов трех уровней. Дата окончания работ — 10 августа 2020 года.