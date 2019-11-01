Подготовлена проектная документация на возведение пристроя к детсаду в Заре Образование

Пенза, 1 ноября 2019. PenzaNews. Специалисты подготовили проектную документацию на возведение пристроя к детскому саду в микрорайоне Заря. Об этом сообщил начальник МКУ «Управление капитального строительства города Пензы» Игорь Умнов.

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«Проектная документация разработана и готовится для направления на госэкспертизу», — сказал он в ходе выездного совещания, состоявшегося в пятницу, 1 ноября.

Как пояснили в пресс-службе городской администрации, пристрой к детсаду, введенному в эксплуатацию в 2017 году, будет рассчитан на 120 мест, в том числе 60 — для детей ясельного возраста.

По данным правительства Пензенской области, строительство учреждения предусмотрено федеральным проектом «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» нацпроекта «Демография».