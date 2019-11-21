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Ольга Масленникова из Санкт-Петербурга стала победителем конкурса «Сердце отдаю детям»

20:38 | 21.11.2019 | Образование

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Пенза, 21 ноября 2019. PenzaNews. Ольга Масленникова из Санкт-Петербурга стала абсолютным победителем всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям», финал которого завершился в Пензе в четверг, 21 ноября.

Ольга Масленникова из Санкт-Петербурга стала победителем конкурса «Сердце отдаю детям»

Фото: Minobr.pnzreg.ru

Она получила сертификат на 100 тыс. рублей.

Педагог центра развития творчества детей и юношества Пензенской области Дмитрий Запорожец награжден дипломом «Признание профессионального сообщества» и сертификатом на 100 тыс. рублей.

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Кроме того, в ходе церемонии закрытия, состоявшейся в киноконцертном зале «Пенза», отмечены другие участники, дошедшие до решающих состязаний, сообщает пресс-служба министерства образования региона.

Финал всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям» проходил в 2019 году в Пензенской области благодаря тому, что ранее победу в нем одержала представительница региона Алена Жукова.

Состязания проходили с 18 по 21 ноября. Их участниками стали 69 педагогов дополнительного образования из разных регионов России, из них восемь человек в последний день вели борьбу за звание абсолютного победителя.

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