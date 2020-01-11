Объявлено о начале процедуры выборов ректора ПГУАС Образование

Пенза, 11 января 2020. PenzaNews. Ученый совет Пензенского государственного университета архитектуры и строительства (ПГУАС) утвердил положение о процедуре проведения выборов ректора, план соответствующих мероприятий и персональный состав комиссии, которой предстоит осуществлять прием заявлений кандидатов.

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Процедура выборов ректора ПГУАС начата на основании приказа Минобрнауки России №1427 от 26 декабря 2019 года, в соответствии с которым проведение аттестации кандидатов на должность руководителя вуза намечено на 18 февраля.

Для выдвижения кандидатов отведен период с 10 по 16 января.

Не позднее 17 января комиссия по выборам ректора должна рассмотреть поступившие документы и представить ученому совету предложения по кандидатурам. Тогда же ученому совету необходимо утвердить кандидатов, которые затем должны быть согласованы областным правительством и советом ректоров пензенских вузов.

К 27 января предложения по кандидатам требуется представить в Минобрнауки России.

После получения решения аттестационной комиссии министерства ученый совет ПГУАС назначит дату конференции по выборам ректора.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с июля 2010 года пост ректора Пензенского государственного университета архитектуры и строительства занимал Юрий Скачков, который освободил данную должность весной 2019 года.

С 24 апреля 2019 года временно исполняющим обязанности ректора ПГУАС является кандидат технических наук, доцент Сергей Болдырев.