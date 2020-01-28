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Экспертиза проектной документации на строительство детсада в Заре будет пройдена в феврале

16:26 | 28.01.2020 | Образование

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Пенза, 28 января 2020. PenzaNews. Экспертиза проектной документации на строительство детского сада на 120 мест на улице Турищева в микрорайоне Заря города Пензы будет пройдена до 15 февраля. Об этом сообщил вице-мэр Магомед Агамагомедов.

Экспертиза проектной документации на строительство детсада в Заре будет пройдена в феврале

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«До 31 марта [необходимо] заключить контракт на выполнение строительно-монтажных работ», — сказал он в ходе еженедельного совещания, состоявшегося в мэрии во вторник, 28 января.

Магомед Агамагомедов добавил, что ввести детсад в эксплуатацию намечено до конца текущего года.

Ранее в пресс-службе правительства Пензенской области уточнили, что строительство учреждения предусмотрено федеральным проектом «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» нацпроекта «Демография».

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