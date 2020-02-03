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Сергей Зиновьев возглавил многофункциональный молодежный центр в Пензе

17:05 | 03.02.2020 | Образование

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Пенза, 3 февраля 2020. PenzaNews. Сергей Зиновьев назначен директором государственного автономного учреждения «Многофункциональный молодежный центр Пензенской области» с понедельника, 3 февраля. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства образования региона.

Сергей Зиновьев возглавил многофункциональный молодежный центр в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В ведомстве напомнили, что до настоящего времени он занимал должность руководителя центра реализации молодежных инициатив «ММЦ».

Пост директора многофункционального молодежного центра, который осуществляет деятельность в доме молодежи на улице Кирова в Пензе, стал вакантным в связи с увольнением Олега Куроедова, который возглавил колледж транспортных технологий.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», весной 2016 года Сергей Зиновьев стал председателем общественной организации «Союз молодежи Пензенской области». На этом посту он сменил Павла Маслова, который начал трудиться в управлении внутренней политики правительства Пензенской области.

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