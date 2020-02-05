В Пензе, Сердобске и Кузнецке 7 февраля стартует чемпионат по финансовой грамотности Образование

Пенза, 5 февраля 2020. PenzaNews. Первый этап всероссийского чемпионата по финансовой грамотности среди школьников стартует в Пензе, Сердобске и Кузнецке в предстоящую пятницу, 7 февраля.

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Как сообщает пресс-служба министерства образования региона, в Пензе 7 и 8 февраля муниципальный этап пройдет на базе финансово-экономического лицея №29. В нем примут участие команды школ №№32, 53, 58, 63, 65/23, 68, 71, гимназии №13, финансово-экономического лицея, а также средних школ села Засечного.

В Сердобске 7 и 14 февраля чемпионат стартует на базе школы №9. Участниками станут команды местных школ №№1, 4, 6, 9, 10, лицея №2 и средней школы имени А.В. Каляпина села Пригородного.

В Кузнецке 7 и 8 февраля муниципальный этап будет организован на базе лицея №21. Он объединит учащихся лицея №21, гимназии №1, городских школ №8 и №17, а также школ сел Поселки, Евлашево, Пионер, станции Ночка и Русского Камешкира.

Затем школьникам предстоит региональный этап, победители которого примут участие в решающем этапе состязания во всероссийском детском центре «Орленок» в августе.

Всероссийский чемпионат по финансовой грамотности среди школьников проводится впервые. В 2019–2020 учебном году он объединил представителей 15 регионов, в числе которых — Пензенская область.