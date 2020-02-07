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В Пензе школу-интернат №1 закрыли на карантин

09:35 | 07.02.2020 | Образование

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Пенза, 7 февраля 2020. PenzaNews. Школа-интернат №1 и 97 классов в 23 учреждениях закрыты на карантин в Пензе в связи с высокой заболеваемостью острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) по состоянию на минувший четверг, 6 февраля. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой министерства образования региона.

В Пензе школу-интернат №1 закрыли на карантин. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем добавляется, что в области на карантин закрыты 7 школ и 59 классов.

«На фоне напряженной эпидемической ситуации министерство образования Пензенской области просит руководителей образовательных организаций активизировать работу по соблюдению профилактических и противоэпидемических мероприятий», — отмечается в тексте.

В нем поясняется, что необходимо проводить так называемые «утренние фильтры» детей и педагогического состава, своевременно проветривать помещения и следить за соблюдением личной гигиены учащимися.

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