В Пензенской области итоговое собеседование по русскому языку прошло без нарушений Образование

Пенза, 13 февраля 2020. PenzaNews. Итоговое собеседование по русскому языку, в котором приняли участие 11 тыс. 305 учащихся 9 классов школ Пензенской области, прошло без технических сбоев и нарушений. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства образования региона.

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«Участники выполнили четыре задания: чтение текста вслух, его пересказ с привлечением дополнительной информации, монологическое высказывание по одной из выбранных тем и диалог с экзаменатором-собеседником», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что проверка ответов участников будет проведена в течение 5 календарных дней.

«Результатом итогового собеседования по русскому языку является «зачет» или «незачет», — напомнили в министерстве образования.