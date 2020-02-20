Документы о готовности здания детсада в Пензе подписали до окончания стройки — прокуратура Образование

Пенза, 20 февраля 2020. PenzaNews. Должностные лица подписали документы о готовности нового корпуса детсада на улице Измайлова в Пензе до окончания работ, предусмотренных контрактом на строительство данного объекта. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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«Акты выполненных работ по муниципальному контракту были подписаны представителями МКУ «Управление капитального строительства города Пензы» 24 декабря 2019 года, однако работы на тот момент завершены не были. В ходе прокурорской проверки установлено, что при приемке не была выполнена внутренняя отделка, здание не было оборудовано входной дверью, а прилегающая территория не была благоустроена», — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что в свою очередь Госжилстройтехинспекция Пензенской области в нарушение требований градостроительного законодательства выдала заключение о соответствии данного объекта требованиям проектной документации.

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По словам представителя прокуратуры, главе администрации Пензы Андрею Лузгину и руководителю Госжилстройтехинспекции Пензенской области Инне Левченко внесены представления, которые находятся на рассмотрении.

«Оценка законности действий должностных лиц по подписанию актов приемки фактически невыполненных работ и выдаче заключения о соответствии построенного объекта проектной документации будет дана СУ СКР по Пензенской области в рамках проверки, проводимой в порядке, предусмотренном ст. 144–145 УПК РФ», — пояснила Светлана Артамонова.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 16 сентября 2019 года МКУ «УКС города Пензы» в лице начальника Игоря Умнова и ООО «Стройинжениринг» в лице генерального директора Ивана Николаева заключили контракт на возведение корпуса №2 детского сада №57 на улице Измайлова. Его цена изначально составляла 39 млн. 320 тыс. 270 рублей.

Впоследствии она была увеличена до 39 млн. 693 тыс. 900 рублей.

Контрактом предусмотрено финансирование из бюджетов трех уровней: федерального, областного и городского.