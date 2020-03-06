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В Пензенской области колледжи примут около 5 тыс. студентов

13:19 | 06.03.2020 | Образование

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Пенза, 6 марта 2020. PenzaNews. 4 тыс. 740 студентов смогут начать осваивать профессии в колледжах Пензенской области в 2020–2021 учебном году за счет средств регионального бюджета. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе областного министерства образования.

В Пензенской области колледжи примут около 5 тыс. студентов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Вырастет прием на специальности подготовки квалифицированных рабочих и служащих «Графический дизайнер» — на 50 мест, «Закройщик» — на 25. Общее число мест для обучения составит 1 тыс. 625», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что на 25 мест будет увеличен прием студентов по программам подготовки специалистов среднего звена по специальностям «Организация перевозок и управление на транспорте», «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных и дорожных машин», «Педагогика дополнительного образования», на 20 — по направлению «Профессиональное обучение».

В Минобразования уточнили, что на очную форму обучения по программам подготовки специалистов среднего звена будут приняты 2 тыс. 785 человек, на заочную — 330.

«На функционирование системы профессионального образования на 2020 год в бюджете области заложено 1,3 млрд. рублей», — отметили в пресс-службе.

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