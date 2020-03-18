В Пензенской области каникулы продлятся до апреля, затем учить школьников будут дистанционно Образование

Пенза, 18 марта 2020. PenzaNews. Школы Пензенской области, которые распущены на каникулы с 17 по 31 марта, перейдут с 1 апреля на дистанционное обучение. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства образования региона, комментируя рекомендацию Минспросвещения России об объявлении каникул в период до 12 апреля включительно.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По словам министра образования Пензенской области Александра Воронкова, у педагогов и школ есть возможность подготовиться к организации учебного процесса в дистанционной форме.

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«Издательства, выпускающие образовательную литературу, открыли бесплатный доступ к базе электронных учебников», — отметил он.

Министр добавил, что также учреждения имеют доступ к платформам «Российская электронная школа» и «Учи.ру».

«19 марта совместно с Институтом регионального развития Пензенской области проведем обучающий вебинар по работе на платформе «Российская электронная школа» и технологии использования электронных учебников», — сказал Александр Воронков.