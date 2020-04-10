В Пензенской области из-за коронавируса скорректируют обучение в 9 и 11 классах Образование

Пенза, 10 апреля 2020. PenzaNews. Учебные планы для 9 и 11 классов школ Пензенской области будут скорректированы таким образом, чтобы учащиеся могли сконцентрироваться на предметах, по которым им предстоит сдавать экзамены. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой министерства образования региона.

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«С 13 апреля рекомендовано для обучающихся 11 классов в организации учебного процесса сделать упор на изучении тех предметов, которые они выбрали для прохождения итоговой аттестации в форме единого государственного экзамена. Образовательные организации в этой связи должны скорректировать учебные программы и разработать индивидуальные учебные планы для каждого выпускника», — поясняется в тексте.

В нем добавляется, что по остальным предметам оценки могут быть выставлены на основе результатов первого полугодия и текущих оценок второго полугодия, при этом ученикам необходимо предоставить возможность улучшить их.

«Также было принято решение о сдаче двух обязательных предметов для учеников 9 классов при прохождении итоговой аттестации в форме основного государственного экзамена — русского языка и математики. Образовательным организациям рекомендовано уделить особое внимание изучению именно этих предметов, скорректировать учебные планы и программы по остальным предметам, сделав акцент на изучении нового материала», — отмечается в сообщении.

В тексте уточняется, что до окончания учебного года школы должны организовать проведение всероссийских проверочных работ, определив даты и форму самостоятельно.

«Рекомендовано завершить учебный год для обучающихся 9 и 11 классов 6 июня 2020 года. Для остальных классов определить дату завершения обучения 30 мая», — говорится в нем.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области действует режим повышенной готовности, который введен в связи с угрозой распространения COVID-19 (Coronavirus Disease 2019).

С 17 по 31 марта школы Пензенской области были распущены на каникулы.

В апреле обучение организовано в дистанционном формате.