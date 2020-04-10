Пензенские учителя будут проводить телеуроки для учеников начальных классов Образование

Пенза, 10 апреля 2020. PenzaNews. Учителя будут проводить телевизионные уроки по русскому языку, математике и окружающему миру для учеников начальных классов школ Пензенской области с понедельника, 13 апреля. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства образования региона.

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«Длительность телевизионных занятий составит от 15 до 20 минут, согласно возрастным особенностям. Телеуроки станут дополнением к электронным занятиям, которые сейчас дистанционно «посещают» школьники Пензенской области», — пояснили в ведомстве.

В министерстве добавили, что к проведению занятий планируется привлечь учителей гимназий №№1, 4, 6, 44, 53, «САН», лицеев №№2, 29, 73 и школы №68, при этом формат намечено сделать максимально привычным для детей, поскольку педагог будет разъяснять учебный материал, стоя у доски.

«Всего предполагается провести более 50 уроков», — сказали в пресс-службе, уточнив, что они будут транслироваться в эфире телеканала «Экспресс» в дневное время — с 11.00 до 13.45.

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В Минобразования сообщили, что в первый день для первоклассников пройдет занятие на тему «Заглавная буква в именах собственных», для учеников 2-х классов — «Правописание слов с безударным гласным в корне», 3-х — «Простые и сложные предложения», 4-х — «Спряжение глаголов».

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области действует режим повышенной готовности, который введен в связи с угрозой распространения COVID-19 (Coronavirus Disease 2019).

С 17 по 31 марта школы Пензенской области были распущены на каникулы.

В апреле обучение организовано в дистанционном формате.