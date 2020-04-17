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Всероссийские проверочные работы для учеников 4–8 классов перенесены на осень

13:17 | 17.04.2020 | Образование

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Пенза, 17 апреля 2020. PenzaNews. Всероссийские проверочные работы (ВРП) для учащихся 4–8 классов перенесены на осень. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства образования Пензенской области.

Всероссийские проверочные работы для учеников 4–8 классов перенесены на осень. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Планируется, что они пройдут в сентябре-октябре», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что в 10–11 классах проверочные работы прошли в марте — до того, как эпидемиологическая ситуация потребовала перевести школы на дистанционный формат обучения.

«Результаты проверочных работ не влияют на перевод в следующий класс. Они важны прежде всего для школ, учителей и родителей школьников, чтобы понять, какие пробелы есть в подготовке учащихся и с чем нужно дополнительно поработать, поэтому проведение такого мониторинга осенью сохранит свою актуальность», — отметили в министерстве образования Пензенской области.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области действует режим повышенной готовности, который введен в связи с угрозой распространения COVID-19 (Coronavirus Disease 2019).

С 17 по 31 марта школы Пензенской области были распущены на каникулы.

В апреле обучение организовано в дистанционном формате.

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