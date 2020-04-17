Всероссийские проверочные работы для учеников 4–8 классов перенесены на осень Образование

Пенза, 17 апреля 2020. PenzaNews. Всероссийские проверочные работы (ВРП) для учащихся 4–8 классов перенесены на осень. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства образования Пензенской области.

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«Планируется, что они пройдут в сентябре-октябре», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что в 10–11 классах проверочные работы прошли в марте — до того, как эпидемиологическая ситуация потребовала перевести школы на дистанционный формат обучения.

«Результаты проверочных работ не влияют на перевод в следующий класс. Они важны прежде всего для школ, учителей и родителей школьников, чтобы понять, какие пробелы есть в подготовке учащихся и с чем нужно дополнительно поработать, поэтому проведение такого мониторинга осенью сохранит свою актуальность», — отметили в министерстве образования Пензенской области.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области действует режим повышенной готовности, который введен в связи с угрозой распространения COVID-19 (Coronavirus Disease 2019).

С 17 по 31 марта школы Пензенской области были распущены на каникулы.

В апреле обучение организовано в дистанционном формате.