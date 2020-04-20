Штат новой школы в пензенской «Арбековской заставе» укомплектован на 80% Образование

Пенза, 20 апреля 2020. PenzaNews. Штат новой школы, построенной в микрорайоне «Арбековская застава» города Пензы, укомплектован на 80%. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Фото: Pnzreg.ru

Большинство сотрудников являются молодыми специалистами.

В настоящее время продолжается монтаж оборудования. Также ведется запись учащихся.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», новая школа на 800 мест возведена 6-м микрорайоне Арбеково города Пензы в рамках федерального проекта «Жилье».

Контракт на строительство здания был заключен в феврале 2019 года между МКУ «УКС города Пензы» и ООО «СтройСити», входящего в группу компаний «Территория жизни». Его цена составила 436,8 млн. рублей. Финансирование осуществлялось из бюджетов трех уровней.

В декабре стало известно, что руководить новой школой будет Юрий Каленов.

Здание школы было введено в эксплуатацию в конце 2019 года.