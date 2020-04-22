EN
19:19:12 Среда, 22 апреля
Коронавирус Дольщики Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!
АКТУАЛЬНО В России зарегистрировано около 58 тыс. случаев заражения коронавирусом, в Пензенской области — 196

На участие в программе «Земский учитель» в Пензенской области поступило 12 заявок

15:07 | 22.04.2020 | Образование

Печать

Пенза, 22 апреля 2020. PenzaNews. Двенадцать заявок на участие в федеральной программе «Земский учитель» поступило в Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства образования региона.

На участие в программе «Земский учитель» в Пензенской области поступило 12 заявок. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Среди участников конкурсного отбора не только жители Пензенской области, но и Ульяновской и Тамбовской областей», — отметили в ведомстве.

В министерстве пояснили, что в настоящее время проводится экспертная оценка заявок в соответствии с утвержденными критериями, после чего будет сформирован рейтинг претендентов.

Читайте также

Владимир Путин призвал решить проблемы в сфере образования

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», реализация программы «Земский учитель» стартовала в соответствии с перечнем поручений по итогам послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию от 20 февраля 2019 года.

К потенциальным участникам предъявляется ряд требований. В их числе — возраст до 55 лет и наличие среднего профессионального или высшего образования.

В рамках программы педагоги, переехавшие на работу в сельские населенные пункты Пензенской области, смогут получить единовременную компенсационную выплату в размере 1 млн. рублей. При этом они должны быть готовы принять на себя обязательство отработать в течение 5 лет при условии учебной нагрузки не менее 18 часов в неделю за ставку зарплаты в соответствии с трудовым договором.

Перечисление выплат на счета учителей будет осуществляться до 1 декабря. Направления расходования денежных средств педагоги смогут определять самостоятельно.

В 2020 году потенциальным участникам программы было предложено три вакансии в Пензенской области: учитель математики в школах сел Шугурово Сосновоборского района и рабочего поселка Верхозим Кузнецкого района, а также учитель английского языка в школе Наровчата.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензе на 10 тыс. рублей оштрафована женщина, сбежавшая из-под карантина Под Пензой женщина лишилась 1,7 млн. рублей в надежде узнать причину неудач в личной жизни
Сотрудники пресс-службы пензенского УМВД запустили флешмоб против мошенников МТС помогла организовать удаленную работу сотрудников пензенского филиала IBS
Житель Пензы оштрафован за комментарий в соцсети В Пензенской области проведено более 21 тыс. тестов на коронавирус
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
Advertisement