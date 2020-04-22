На участие в программе «Земский учитель» в Пензенской области поступило 12 заявок Образование

Пенза, 22 апреля 2020. PenzaNews. Двенадцать заявок на участие в федеральной программе «Земский учитель» поступило в Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства образования региона.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Среди участников конкурсного отбора не только жители Пензенской области, но и Ульяновской и Тамбовской областей», — отметили в ведомстве.

В министерстве пояснили, что в настоящее время проводится экспертная оценка заявок в соответствии с утвержденными критериями, после чего будет сформирован рейтинг претендентов.

Читайте также

Владимир Путин призвал решить проблемы в сфере образования

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», реализация программы «Земский учитель» стартовала в соответствии с перечнем поручений по итогам послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию от 20 февраля 2019 года.

К потенциальным участникам предъявляется ряд требований. В их числе — возраст до 55 лет и наличие среднего профессионального или высшего образования.

В рамках программы педагоги, переехавшие на работу в сельские населенные пункты Пензенской области, смогут получить единовременную компенсационную выплату в размере 1 млн. рублей. При этом они должны быть готовы принять на себя обязательство отработать в течение 5 лет при условии учебной нагрузки не менее 18 часов в неделю за ставку зарплаты в соответствии с трудовым договором.

Перечисление выплат на счета учителей будет осуществляться до 1 декабря. Направления расходования денежных средств педагоги смогут определять самостоятельно.

В 2020 году потенциальным участникам программы было предложено три вакансии в Пензенской области: учитель математики в школах сел Шугурово Сосновоборского района и рабочего поселка Верхозим Кузнецкого района, а также учитель английского языка в школе Наровчата.