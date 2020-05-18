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В Пензенской области подготовлено 27 пунктов сдачи ЕГЭ

14:16 | 18.05.2020 | Образование

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Пенза, 18 мая 2020. PenzaNews. 27 пунктов сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) подготовлено в Пензенской области. Об этом сообщил министр образования региона Александр Воронков.

В Пензенской области подготовлено 27 пунктов сдачи ЕГЭ. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Они прошли тестирование. Единый государственный экзамен будет проходить в том же формате, что и каждый год, то есть это доступность, открытость и возможность каждого ребенка показать объективно свои знания», — сказал он в ходе совещания, состоявшегося в режиме видеоконференции в понедельник, 18 мая.

Александр Воронков пояснил, что из-за коронавируса сроки проведения ЕГЭ перенесены.

«Дата будет уточняться. Сегодня звучит цифра 19 июня», — отметил он.

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Вместе с тем министр обратил внимание на то, что ЕГЭ в 2020 году будут сдавать только выпускники, планирующие поступать в вузы.

«Все остальные выпускники, кто планирует пойти в армию, в колледж, не будут сдавать даже обязательные экзамены — русский язык и математику», — уточнил Александр Воронков.

Он подчеркнул, что во время сдачи ЕГЭ будут строго соблюдаться рекомендации Роспотребнадзора, при этом рассматривается возможность проведения массовых экзаменов, например, по русскому языку, в течение нескольких дней, чтобы не допускать большого скопления учащихся в одной аудитории.

«Девятые классы полностью освобождены от основного государственного экзамена», — добавил министр.

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